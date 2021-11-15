В Киеве столкнулись сразу 5 авто: видео с места ДТП

На Владимирской в Киеве произошло масштабное ДТП. Там столкнулись 5 автомобилей. О пострадавших пока не говорится.

Авария произошла возле Киевского национального университета. Машины столкнулись около 10:30 15 ноября.

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Детали ДТП

Один из автомобилей, вероятно, уже не подлежит ремонту, ведь очень повредился. На месте сейчас работают полиция, медики и пожарные.



В Киеве произошло масштабное ДТП / Фото Валентины Полищук, 24 канал

По данным из фейсбука dtp.kiev.ua один из водителей влетел сразу в три автомобиля. На Владимирскую приехали две кареты скорой помощи.



На Владимирской столкнулись сразу 5 авто / Фото Валентины Полищук, 24 канал

На месте работают медики, спасатели и полиция / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Полиция выясняет причину и обстоятельства аварии. Официального комментария правоохранители еще не предоставили.

На Владимирской произошла масштабная авария / Фото Валентины Полищук, 24 канал