Смерть за рулем: в Киеве таксист потерял сознание во время поездки, авто врезалось в дерево

В Киеве водителю службы такси Uber стало плохо во время поездки. Мужчина потерял сознание за рулем, авто врезалось в дерево. В этот момент в машине находилась пассажирка.

Инцидент произошел вечером 14 ноября на улице Елены Телиги. На место прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства ДТП.

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Автомобиль врезался в столб и дерево

Находившаяся в такси во время аварии пассажирка рассказала, что воспользовалась услугами службы Uber. К ней приехал автомобиль Kia. Водитель начал поездку, но впоследствии внезапно потерял сознание и потерял управление. Тогда машина уехала на бордюр. Там она сначала врезалась в столб, а после этого – в дерево.

Пассажирка вызвала медиков

По предварительной информации, пассажирка в результате инцидента не пострадала. Она вызвала карету скорой помощи на место ДТП. Однако прибывшие на вызов медики не смогли ничего сделать. Им осталось только констатировать смерть водителя. Почему ему стало плохо за рулем – пока неизвестно.

Водителю такси стало плохо за рулем: смотрите видео с места ДТП

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