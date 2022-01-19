В Киеве на Троещине водитель легковушки "сыграл в шашки" и разнес 3 припаркованные машины

Довольно серьезная авария произошла утром 19 января на улице Цветаевой в Деснянском районе Киева. Владелец Skoda не справился с управлением и фактически на полном ходу разбил 3 машины.

На месте происшествия работали патрульные, следователи и медики скорой. В результате аварии пострадал пассажир легковушки, который не воспользовался ремнем безопасности.

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По факту ДТП с пострадавшими правоохранители должны открыть уголовное производство.

Гонял с затонированными стопами



Последствия неадекватного вождения / Фото "Киева оперативного"

Довольно серьезная авария произошла в 9:51 19 января на улице Цветаевой.

Водитель Skoda с тремя пассажирами в салоне разогнался до опасной скорости и пытался несколько раз перестроиться с одной полосы на другую.

В результате такого рискованного маневра машину занесло и она на полном ходу протаранила три машины.

Более всего пострадала Kia Sportage, которая получила мощный удар в заднюю часть. Чуть меньше досталось Hyundai i30, но для ремонта машину придется разрезать и переваривать заднюю четверть. Меньше всего пострадал Hyundai Tucson, но его владельцу также придется восстанавливать заднее правое крыло.

Кроме того, от удара о лобовое стекло головой ударился передний пассажир Skoda. Насколько серьезные травмы он получил, неизвестно.

Видео момента аварии выложил в соцсети другой участник дорожного движения, который записал все на регистратор.

Водитель Skoda затонировал стопы / Фото "Киева"

В комментариях к записи пользователи отметили, что совсем не удивлены тем, что водитель Skoda попал в аварию, так как его ярко характеризуют полностью тонированные стоп-сигналы.

Смотрите видео масштабного ДТП в Киеве: