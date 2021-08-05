В Киеве "устал" очередной мост: на Осокорках на дорогу посыпался бетон

В Киеве снова посыпался мост. На этот раз на Осокорках на дорогу с насыщенным трафиком посыпались куски бетона.

Это произошло на пути в сторону к Южному мосту. Видео опубликовали в соцсетях 5 июля.

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Мост в аварийном состоянии

Пока неизвестно, что произошло и почему мост начал обваливаться. Впрочем, учитывая его состояние, это и не удивительно. Путепровод кажется в аварийном состоянии.

В комментариях люди отмечают, что обвал произошел 4 августа.

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"Уставшие" мосты

В Киеве регулярно случаются подобные аварии – власть не успевает ремонтировать и обновлять все мосты и путепроводы. Недавно в столице обвалился Берестейский мост. Обрушение повлекло ДТП в Киеве – на машину упал бетон.

Выражение "уставший мост" принадлежит мэру столицы Виталий Кличко и касалось оно обвала Шулявского путепровода.