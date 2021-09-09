Шеф-повар Евгений Клопотенко предложил установить в Киеве скульптуру борща. Ведь блюдо является одним из самых главных в Украине. В КГГА поддержали инициативу. Скоро объявят конкурс среди скульпторов за лучшую идею скульптуры.

Депутатам горсовета предложили идею 9 сентября. Киевляне могут присылать свои проекты уже в течение этой недели. Об этом 24 каналу сообщил Евгений Клопотенко.

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Борщ – главное блюдо украинцев

Евгений Клопотенко говорит, что такая идея у него возникла уже давно. В Украине есть множество скульптур еды, но достопримечательности с самым главным блюдом – нет.

В Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и тому подобное, однако сейчас нет современной наполненной смыслом скульптуры борща. Борщ – это же культурное достояние украинцев, которое надо прославлять,

– рассказал шеф-повар.



В Киеве установят скульптуру борща / Фото 24 канала предоставил Евгений Клопотенко

Заместитель городского головы Владимир Бондаренко, сообщил что рада поддерживает популяризацию украинской кухни в мире. Сейчас КГГА предлагает киевлянам выбрать место для скульптуры.



Заместитель мэра поддерживает идею шеф-повара / Фото 24 канала предоставил Евгений Клопотенко

Новый арт-объект будет символом национального блюда украинцев. Впоследствии для скульпторов объявят конкурс на лучшую идею скульптуры борща.