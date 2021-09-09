Депутатам горсовета предложили идею 9 сентября. Киевляне могут присылать свои проекты уже в течение этой недели. Об этом 24 каналу сообщил Евгений Клопотенко.

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Борщ – главное блюдо украинцев

Евгений Клопотенко говорит, что такая идея у него возникла уже давно. В Украине есть множество скульптур еды, но достопримечательности с самым главным блюдом – нет.

В Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и тому подобное, однако сейчас нет современной наполненной смыслом скульптуры борща. Борщ – это же культурное достояние украинцев, которое надо прославлять,

– рассказал шеф-повар.



В Киеве установят скульптуру борща / Фото 24 канала предоставил Евгений Клопотенко

Заместитель городского головы Владимир Бондаренко, сообщил что рада поддерживает популяризацию украинской кухни в мире. Сейчас КГГА предлагает киевлянам выбрать место для скульптуры.



Заместитель мэра поддерживает идею шеф-повара / Фото 24 канала предоставил Евгений Клопотенко

Новый арт-объект будет символом национального блюда украинцев. Впоследствии для скульпторов объявят конкурс на лучшую идею скульптуры борща.

Обратите внимание! Свои предложения по локации скульптуры может оставить каждый киевлянин. Для этого нужно заполнить гугл-форму по ссылке.