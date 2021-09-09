Депутатам горсовета предложили идею 9 сентября. Киевляне могут присылать свои проекты уже в течение этой недели. Об этом 24 каналу сообщил Евгений Клопотенко.
Интересно Самый сливовый фестиваль: На Полтавщине состоялся уникальный гастрономический праздник
Борщ – главное блюдо украинцев
Евгений Клопотенко говорит, что такая идея у него возникла уже давно. В Украине есть множество скульптур еды, но достопримечательности с самым главным блюдом – нет.
В Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и тому подобное, однако сейчас нет современной наполненной смыслом скульптуры борща. Борщ – это же культурное достояние украинцев, которое надо прославлять,
– рассказал шеф-повар.
В Киеве установят скульптуру борща / Фото 24 канала предоставил Евгений Клопотенко
Заместитель городского головы Владимир Бондаренко, сообщил что рада поддерживает популяризацию украинской кухни в мире. Сейчас КГГА предлагает киевлянам выбрать место для скульптуры.
Заместитель мэра поддерживает идею шеф-повара / Фото 24 канала предоставил Евгений Клопотенко
Новый арт-объект будет символом национального блюда украинцев. Впоследствии для скульпторов объявят конкурс на лучшую идею скульптуры борща.