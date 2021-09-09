Депутатам міськради запропонували ідею 9 вересня. Кияни можуть надсилати свої проєкти вже протягом цього тижня. Про це 24 каналу повідомив Євген Клопотенко.
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Борщ – головна страва українців
Євген Клопотенко каже, що така ідея в нього виникла вже давно. В Україні є безліч скульптур їжі, але пам'ятки з найголовнішою стравою – немає.
В Україні є скульптури пампушок, дерунів, солоного огірка, кавуна, морозива тощо, проте наразі немає сучасної наповненої змістом скульптури борщу. Борщ – це ж культурне надбання українців, яке треба прославляти,
– розповів шеф-кухар.
У Києві встановлять скульптуру борщу / Фото 24 каналу надав Євген Клопотенко
Заступник міського голови Володимир Бондаренко, що рада підтримує популяризацію української кухні у світі. Наразі КМДА пропонує киянам обрати місце для скульптури.
Заступник мера підтримує ідею шеф-кухаря / Фото 24 каналу надав Євген Клопотенко
Новий артоб'єкт буде символом національної страви українців. Згодом для скульпторів оголосять конкурс на найкращу ідею скульптури борщу.