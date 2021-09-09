Депутатам міськради запропонували ідею 9 вересня. Кияни можуть надсилати свої проєкти вже протягом цього тижня. Про це 24 каналу повідомив Євген Клопотенко.

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Борщ – головна страва українців

Євген Клопотенко каже, що така ідея в нього виникла вже давно. В Україні є безліч скульптур їжі, але пам'ятки з найголовнішою стравою – немає.

В Україні є скульптури пампушок, дерунів, солоного огірка, кавуна, морозива тощо, проте наразі немає сучасної наповненої змістом скульптури борщу. Борщ – це ж культурне надбання українців, яке треба прославляти,

– розповів шеф-кухар.



У Києві встановлять скульптуру борщу / Фото 24 каналу надав Євген Клопотенко

Заступник міського голови Володимир Бондаренко, що рада підтримує популяризацію української кухні у світі. Наразі КМДА пропонує киянам обрати місце для скульптури.



Заступник мера підтримує ідею шеф-кухаря / Фото 24 каналу надав Євген Клопотенко

Новий артоб'єкт буде символом національної страви українців. Згодом для скульпторів оголосять конкурс на найкращу ідею скульптури борщу.

Зверніть увагу! Свої пропозиції щодо локації скульптури може залишити кожен киянин. Для цього потрібно заповнити ґуґл-форму за посиланням.