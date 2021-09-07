На Полтавщині вирішили відродити давню традицію та започаткувати культурно-гастрономічний фестиваль "Опішня СливаФест". Ще здавна Опішня славилась сливовими садами. Їх навіть описав в "Енеїді" Іван Котляревський.

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Місцева мешканка Юлія за 2 дні фестивалю разом з іншими господинями просто неба зварила більше як 300 літрів варення з півтори тонни слив. Кожен відвідувач міг скуштувати смаколик безплатно.

"Дуже добрі, пахучі, пікантні, заліза в них багато. Дуже смачні сливи, корисні, а корисні, бо ростуть саме в Опішні", – сказала Юлія.



Сливи з Опішні / Фото фейсбук-сторінки "Опішня СливаФесту"

Алкоголь з печі

Також на фестивалі можна було спробувати автентичну слив'янку та варенуху. Рецептами приготування поділився гончар Микола Варвинський.

"Слив'янка – це просто. Збирають спілі сливи, додають дріжджі, можна трішки цукру. Воно бродить. Варенуха вже складніший напій. Беруть слив'янку, додають туди сухофрукти: сушені яблука, сливи, вишні та абрикоси. Додають спеції: імбир, гвоздика, кориця, мед", – розповів Микола.

"Це закладають в глиняний глечик і замазують наглухо тістом і ставлять у піч при температурі 100 градусів. Воно томиться ще 10 годин і виходить такий продукт, що словами не передаси. Треба пробувати", – додав він.



На фестивалі можна було спробувати слив'янку і варенуху / Фото фейсбук-сторінки "Опішня СливаФесту"

Центр українського гончарства

На свято слив завітали не тільки полтавці, а й гості з різних регіонів. Ба більше, щоб відчути справжню українську культуру приїхала Ксенія. Жінка вже багато років мешкає в Ізраїлі та дуже засумувала за рідною атмосферою.

"Вважаю, що треба більше, щоб Україна веселилась, об'єднувалась, більше дружили. Це дуже важливо", – зазначила Ксенія.



На фестиваль завітали гості з різних регіонів / Фото фейсбук-сторінки "Опішня СливаФесту"

Крім того, Опішня – центр українського гончарства, тому на фестивалі можна було спробувати себе ще й у ролі майстра з глини. Анатолій Шкурпела проводив майстер-класи. Чоловік розповів, що гончарством почав займатися, коли тільки навчився ходити.

"Робимо з місцевої глини, яку самі копаємо, палимо в дерев'яних печах за старою технологією, як робили колись. Підтримуємо традицію", – зазначив гончар.



Гончарні вироби в Опішні / Фото фейсбук-сторінки "Опішня СливаФесту"

Відновити гастрономічний бренд

Головною метою "Опішня СливаФесту" є відродити та популяризувати українську традиційну автентичну кухню, відновити славу місцевого гастрономічного бренду. Організатор та голова Опішнянської громади Микола Різник пояснює, що це важливо як ментально, так і економічно.

"Дуже мало речей залишилось, які можуть нас об'єднувати. Саме тих, українських. У когось це вишивка, в когось гончарство, а в когось слива. Ці речі потрібно знаходити, витягувати на поверхню й оспівувати, адже навколо цього спочатку ми ментально об'єднуємось, а потім це переростає в економічний розвиток", – розповів Різник.



Фестиваль розвиває інфраструктуру / Фото фейсбук-сторінки "Опішня СливаФесту"

За словами місцевих, такі фестивалі допомагають не лише монетизувати свою роботу, а ще й спонукають розвиток інфраструктури. Якщо ви вже завітали до Опішні, то обов'язково відвідайте Національний музей-заповідник гончарства в Україні.

Що дивитись у музеї гончарства

Тут зібрали різноманітні експонати – від найменших до найвищих. Музей розташований всього за 4 кілометри від території фестивалю.

"У нас не просто стоять горщики-глечики. Маємо унікальну колекцію величезних монументальних паркових скульптур. Навіть гігантських скульптур у понад 5 метрів. Маємо роботи менші як 1 сантиметр, які йдуть від давнини, від трипільської культури", – наголосила працівниця музею-заповідника гончарства Світлана Пругло.

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Музей має найбільшу в Україні колекція творів гончарів і художників-керамістів – загалом понад 55 тисяч зразків. Ще є етнопарк зі скульптурами, тому усі, хто любить мистецтво, прагне більше дізнатися про минуле та відчути справжню атмосферу свята, вирушайте до Опішні.

Яким був гастрономічний фестиваль в Опішні: дивіться відео