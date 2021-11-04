В Киеве увидели большие очереди возле бюро ритуальных услуг и церквей
4 ноября 2021 , 10:17Читати новину українською
Источник:фейсбук Богдана Паламарчука
Большое количество смертей от COVID-19 каждый день приводит к тому, что ритуальные службы Киева работают буквально на пределе своих возможностей. Очереди из родственников умерших можно увидеть возле каждого бюро ритуальных услуг и отдела государственной регистрации смерти.
Кроме того, очереди на отпевание умерших образуются в церквях. Иллюстрацию страшных будней сделал журналист Богдан Паламарчук.
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По словам мужчины, очередь возле ритуальной службы он увидел 3 ноября на улице Бульварно-Кудрявской.
Ежедневно умирают десятки людей
Возле церквей собираются очереди из машин ритуальных услуг / Фото Богдана Паламарчука
- Как отметил работник СМИ, очередь из людей он увидел на улице неподалеку от цирка. Подойдя поближе, он выяснил, что люди ждут приема в отдел государственной регистрации смерти.
- В комментариях к сообщению киевляне отметили, постоянно видят очередь машин ритуальных служб возле Владимирского собора.
- Кроме того, огромное количество автомобилей с умершими можно всегда увидеть возле любого кладбища, почти в каждой церкви и у крематория.