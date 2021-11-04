В Киеве увидели большие очереди возле бюро ритуальных услуг и церквей

10:17

Большое количество смертей от COVID-19 каждый день приводит к тому, что ритуальные службы Киева работают буквально на пределе своих возможностей. Очереди из родственников умерших можно увидеть возле каждого бюро ритуальных услуг и отдела государственной регистрации смерти.