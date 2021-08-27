В Киеве водитель хотел объехать пробку и стрелял по микроавтобусу

Один из киевских водителей нагло нарушил правила дорожного движения и с помощью оружия требовал от других водителей, чтобы ему предоставили преимущество в движении. Произошло это днем 27 августа.

Как отметил в автомобильном сообществе бывший военный и инструктор фонда "Вернись живым", владелец Honda хотел по обочине объехать пробку перед светофором. Когда один из водителей не пустил его в поток машин, человек сигналил и требовал пропустить его.

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После этого злоумышленник использовал оружие.

Дозвониться в полицию не удалось

По словам свидетеля, водитель черной иномарки объезжал пробку с нарушением правил дорожного движения. Из-за этого другие водители не захотели ему уступать.

Водитель микроавтобуса решил перегородить нарушителю дорогу, но злоумышленник выстрелил в его направлении. Впрочем, даже это не изменило намерений мужчины в бусе и он не пустил водителя Honda.

Увидев оружие, водитель цистерны, который двигался по правой полосе, решил все же пропустить нарушителя.

После этого Honda понеслась по встречке.

Автор поста отметил, что пытался позвонить полиции и сообщить о нарушениях, но не смог дозвониться.

В комментариях к сообщению жители Киева отметили, что на дорогах столицы очень часто можно увидеть машины, чьи водители неадекватно себя ведут. В частности, ездят по встречке, требуют, чтобы их все пропускали, и создают аварийные ситуации для тех, кто просто едет с соблюдением правил дорожного движения.

Смотрите видео неадекватного вождения одного из автовладельцев в Киеве: