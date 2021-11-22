В Киеве водитель унизил пенсионерку, выбросив ее удостоверение в окно: видео инцидента

В Киеве водитель маршрутки решил дерзко унизить пожилую женщину, выбросив ее пенсионное удостоверение в окно. Инцидент произошел вечером 19 ноября.

На видео слышно, как обиженная пенсионерка обещает сделать водителя-грубияна известным. Впрочем тот ничуть не смущенный трогается с места, не извинившись за поведение.

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Вырвал из рук и швырнул

Судя по ролику, женщина вошла в транспорт и показала водителю удостоверение, чтобы воспользоваться правом на льготный проезд. Однако мужчина выхватил документ у нее из рук.

Бабушка начала настаивать, чтобы шофер вернул удостоверение и даже согласилась заплатить за дорогу. Впрочем, маршрутчик никак не отреагировал на ее слова и просто швырнул бумагу в окно.

Скандальная ситуация произошла на маршруте №474, который курсирует между метро "Харьковская" и Бортничами.

Водитель выбросил удостоверение пенсионерки в окно: видео

Крик души ветерана из Вишневого

Участница российско-украинской войны Анна Косинова также пожаловалась на пренебрежительное отношение водителей маршруток в Вишневом под Киевом. По словам женщины, водители либо возмущаются ее льготами со словами "Да сколько вас?", либо вообще закрывают дверь прямо перед носом. Защитница добавила, что в таких ситуациях невольно начинает чувствовать себя "человеком низшего сорта".

Текст публикации телеграм-канала "Киев сейчас":

Ситуация. Женщина попросила проехать по пенсионному, водитель ничего не ответил. Женщина вошла, показала на камеру пенсионное, водитель выхватил его. Тогда пенсионерка попросила отдать ей пенсионное и сказала, что заплатит. Но водитель открыл окно и выбросил удостоверение.

Произошло все 19 ноября, в 21.00. Маршрут 474: метро "Харьковская" – Бортничи.