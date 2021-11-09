Женщина пожаловалась, что такое отношение к себе ей приходится терпеть каждый день по дороге на работу. Речь идет о маршруте №721.

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Не пользовалась правами, чтобы не "драконить" водителей

Из-за постоянных нареканий маршрутчиков длительное время защитница не пользовалась своей законной льготой. Но она изменила свое мнение после резкого подорожания проезда.

"Когда перевозчик поднял цены, я решила, что буду ездить по удостоверению участницы боевых действий. Не потому, что мне жалко денег – до того все время платила за проезд. А потому, что они это сделали очень нагло и рагульно, просто в один день в город я еду за 18 гривен, а домой с меня уже требуют 23 гривны", – возмутилась Косинова.



Маршрутка №721, куда водители не пускают ветеранку АТО / Фото из Фейсбука Анны Косиновой

Маршрутчики устроили саботаж

Однако теперь каждое утро для ветеранки превратилось в настоящую борьбу. Ведь перевозчики запомнили ее и решили лишить права на бесплатный проезд.

По словам Косиновой, однажды маршрутчик остановился перед ней, но не открыл дверь. На следующий день он вообще возмущенно воскликнул: "Да сколько же вас?". Впрочем, защитница смогла за себя постоять, поскольку уже зашла в салон. После этого случая маршрутчик вообще закрыл дверь прямо перед женщиной, когда увидел, что она собирается заходить.

Сил на эту борьбу все меньше, ибо каждая ситуация, как иголочка в кожу. Был бы открытый конфликт – было бы легче, с ним можно что-то решать. А есть просто болезненные маленькие унижения. Видела, что не только у меня такие проблемы, посестре закидывали: "Где ты там воевала?". Лучше бы я той льготы не имела, чем каждый день чувствовать себя человеком низшего сорта,

– поделилась криком души Косинова.

Защитница призналась, что будет пользоваться своей льготой до тех пор, пока будут силы на борьбу с хамством и пренебрежением вокруг.

Водитель Skybus обругал ветерана: похожий скандал из-за льгот

Возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве водитель автобуса Skybus, который возит пассажиров в аэропорт "Борисполь", обматерил ветерана. Мужчине не понравилось, что защитник сам показал свое удостоверение перед камерой, а не дал ему в руки.

Текст публикации Анны Косиновой:

Пока есть соответствующее настроение, хочу написать. Я живу в городе Вишневое и с сентября каждый рабочий день еду на маршрутке №721. Когда перевозчик поднял цены, я решила, что буду ездить по удостоверению участника боевых действий. Не потому, что мне жалко денег – до того все время платила за проезд. А потому, что они это сделали очень нагло и рагульно, просто в один день в город я еду за 18 гривен, а домой с меня уже требуют 23 гривны. Я тогда не стала платить деньги, которые перевозчик назначил самовольно, а просто поехала по удостоверению.

С тех пор для меня каждый утренний проезд на работу – нормальная такая борьба. Я не знаю, чего ожидать. Однажды маршрутчик остановился, но не открыл дверь и поехал дальше. Иной раз зло бросил: "Да сколько же вас?!", но тут я хоть имела шанс ответить, потому что уже была в салоне. Сегодня маршрутка закрыла дверь прямо перед моим носом, когда водитель увидел, что я хочу сесть.

С одной стороны, это, конечно, определенная известность, льстящая в какой-то момент. С другой стороны, силы на эту борьбу все меньше, ибо каждая ситуация, как иголочка в кожу. Был бы открытый конфликт – было бы легче, с ним можно что-то решать. А есть просто болезненные маленькие унижения. Видела, что не только у меня такие проблемы, посестре закидывали: "Где ты там воевала?".

Не знаю, что с этим делать. Буду ездить по удостоверению, пока будут силы. А потом еще немножко. Хотя, по моему мнению, лучше бы я той льготы не имела, чем каждый день чувствовать себя человеком низшего сорта.