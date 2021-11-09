Жінка поскаржилася, що таке ставлення до себе їй доводиться терпіти щодня дорогою на роботу. Йдеться про маршрут №721.

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Не користувалася правами, аби не "драконити" водіїв

Через постійні дорікання маршрутників тривалий час захисниця не користувалася своєю законною пільгою. Але вона змінила свою думку після різкого подорожання проїзду.

"Коли перевізник підняв ціни, я вирішила, що буду їздити за посвідченням учасниці бойових дій. Не тому, що мені шкода грошей – до того весь час платила за проїзд. А тому, що вони це зробили дуже нахабно і рагульно, просто в один день в місто я їду за 18 гривень, а додому з мене вже вимагають 23 гривні", – обурилася Косінова.



Маршрутка №721, куди водії не пускають ветеранку АТО / Фото з фейсбуку Анни Косінової

Маршрутники влаштували саботаж

Однак тепер кожен ранок для ветеранки перетворився на справжню боротьбу. Адже перевізники запам'ятали її й вирішили позбавити права на безкоштовний проїзд.

За словами Косінової, одного разу маршрутник зупинився перед нею, але не відчинив двері. Наступного дня він взагалі обурено вигукнув: "Та скільки ж вас?". Втім, захисниця змогла за себе постояти, оскільки вже зайшла у салон. Після цього випадку маршрутник взагалі зачинив двері просто перед жінкою, коли побачив, що вона збирається заходити.

Сили на цю боротьбу все менше, бо кожна ситуація, як голочка в шкіру. Був би відкритий конфлікт – було би легше, з ним можна щось вирішувати. А є просто болючі маленькі приниження. Бачила, що не тільки в мене такі проблеми, посестрі закидали: "Де ти там воювала?". Краще б я геть тієї пільги не мала, ніж кожного дня відчувати себе людиною нижчого сорту,

– поділилася криком душі Косінова.

Захисниця зізналася, що користуватиметься своєю пільгою доти, доки стане сил на боротьбу із хамством та зневагою навколо.

Водій Skybus облаяв ветерана: схожий скандал через пільги

Біля Центрального залізничного вокзалу в Києві водій автобуса Skybus, який возить пасажирів в аеропорт "Бориспіль", обматюкав ветерана. Чоловіку не сподобалося, що захисник сам показав своє посвідчення перед камерою, а не дав йому в руки.

Текст публікації Анни Косінової:

Поки є відповідний настрій, хочу написати. Я живу у місті Вишневе і з вересня кожен робочий день їду на маршрутці №721. Коли перевізник підняв ціни, я вирішила, що буду їздити за посвідченням учасниці бойових дій. Не тому, що мені шкода грошей – до того весь час платила за проїзд. А тому, що вони це зробили дуже нахабно і рагульно, просто в один день в місто я їду за 18 гривень, а додому з мене вже вимагають 23 гривні. Я тоді не стала сплачувати гроші, які перевізник призначив самовільно, а просто поїхала за посвідченням.

З того часу для мене кожне ранкове добирання на роботу – нормальна така боротьба. Я не знаю, чого очікувати. Одного разу маршрутник зупинився, але не відчинив двері й поїхав далі. Інший раз зло кинув: "Да сколько же вас?!", але тут я хоч мала шанс відповісти, бо вже була в салоні. Сьогодні маршрутка зачинила двері просто перед моїм носом, коли водій побачив, що я хочу сісти.

З одного боку, це, звісно, певна відомість, що лестить в якийсь момент. З іншого боку, сили на цю боротьбу все менше, бо кожна ситуація, як голочка в шкіру. Був би відкритий конфлікт – було би легше, з ним можна щось вирішувати. А є просто болючі маленькі приниження. Бачила, що не тільки в мене такі проблеми, посестрі закидали: "Де ти там воювала?".

Не знаю, що з цим робити. Буду їздити за посвідченням, поки стане сил. А потім ще трошки. Хоча, на мою думку, краще б я геть тієї пільги не мала, ніж кожного дня відчувати себе людиною нижчого сорту.