За законопроєкт №5694 проголосували 291 народний депутат на позачерговому пленарному засіданні.
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Що передбачає законопроєкт
Документ пропонує закріпити на законодавчому рівні можливість використовувати відображення в електронній формі інформації, що міститься в посвідченні:
- ветерана війни,
- постраждалого учасника Революції Гідності
Також законопроєкт пропонує налагодити автоматизований інформаційний обмін між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та системами, реєстрами та банками даних яких є державні органи чи органи місцевого самоврядування.
Наразі Міністерство у справах ветеранів України організує розробку та впровадження Єдиного держреєстру ветеранів війни та електронного посвідчення ветерана війни "е-Посвідчення ветерана". Зараз через відсутність законодавчого врегулювання питання ветерани війни використовують аналог відповідного посвідчення у формі книжечки.
Раніше Міністерство ветеранів заявляло про появу цифрової версії посвідчення учасника бойових дій. Документ планують інтегрувати у додаток "Дія". Щоправда, обіцяли це зробити ще в жовтні 2021 року.