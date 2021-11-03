За законопроект № 5694 проголосовал 291 народный депутат на внеочередном пленарном заседании.

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Что предусматривает законопроект

Документ предлагает закрепить на законодательном уровне возможность использовать отображение в электронной форме информации, содержащейся в удостоверении:

ветерана войны,

пострадавшего участника Революции Достоинства.

Также законопроект предлагает наладить автоматизированный информационный обмен между Единым государственным реестром ветеранов войны и системами, реестрами и банками данных которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

В настоящее время Министерство по делам ветеранов Украины организует разработку и внедрение Единого госреестра ветеранов войны и электронного удостоверения ветерана войны "е-Удостоверение ветерана". Сейчас из-за отсутствия законодательного урегулирования вопроса ветераны войны используют аналог соответствующего удостоверения в форме книжечки.

Впечатляет! По данным авторов законопроекта, количество граждан Украины соответствующих категорий составляет около 1,2 миллиона человек.

Ранее Министерство ветеранов заявляло о появлении цифровой версии удостоверения участника боевых действий. Документ планируют интегрировать в приложение "Дия". Правда, обещали это сделать еще в октябре 2021 года.