За законопроект № 5694 проголосовал 291 народный депутат на внеочередном пленарном заседании.
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Что предусматривает законопроект
Документ предлагает закрепить на законодательном уровне возможность использовать отображение в электронной форме информации, содержащейся в удостоверении:
- ветерана войны,
- пострадавшего участника Революции Достоинства.
Также законопроект предлагает наладить автоматизированный информационный обмен между Единым государственным реестром ветеранов войны и системами, реестрами и банками данных которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.
В настоящее время Министерство по делам ветеранов Украины организует разработку и внедрение Единого госреестра ветеранов войны и электронного удостоверения ветерана войны "е-Удостоверение ветерана". Сейчас из-за отсутствия законодательного урегулирования вопроса ветераны войны используют аналог соответствующего удостоверения в форме книжечки.
Ранее Министерство ветеранов заявляло о появлении цифровой версии удостоверения участника боевых действий. Документ планируют интегрировать в приложение "Дия". Правда, обещали это сделать еще в октябре 2021 года.