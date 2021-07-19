Как рассказал заместитель министра Владимир Левчук, в приложении "Дия" будут не только удостоверения участника боевых действий, а всех категорий, которыми занимается Минветеранов.

Важно Украинцы смогут регистрировать прописку онлайн: в Раде поддержали новую электронную услугу

Кроме того, ведомство разрабатывает концепцию и прорабатывает реализацию льготного электронного билета. По словам Левчука, это будет началом и инструментом для дальнейших сервисов.

Также Минветеранов работает над запуском онлайн-платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives).

Мы хотим объединить ряд онлайн-платформ, которые сейчас созданы, чтобы максимально расширить аудиторию для доступа к этим сервисам,

– добавил Левчук.

Обратите внимание! Эта инициатива предоставит защитникам Украины равные возможности для начала собственного бизнеса.

Что известно о приложении "Дия"