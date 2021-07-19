Як розповів заступник міністра Володимир Левчук, у "Дії" будуть не лише посвідчення учасника бойових дій, а всіх категорій, якими опікується Мінветеранів.

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Крім того, відомство розробляє концепцію та опрацьовує реалізацію пільгового електронного квитка. За словами Левчука, це буде початком і інструментом для подальших сервісів.

Також Мінветеранів працює над запуском онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives).

Ми хочемо об'єднати низку онлайн-платформ, які наразі створені, щоб максимально розширити аудиторію для доступу до цих сервісів,

– додав Левчук.

Зверніть увагу! Ця ініціатива надасть захисникам України рівні можливості для започаткування власного бізнесу.

Що відомо про "Дію"