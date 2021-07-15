Верховна Рада України 15 липня 2021 року ухвалила за основу законопроєкт, завдяки якому місце проживання можна буде задекларувати в електронній формі. За відповідні зміни проголосував 251 народний депутат.

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Змінити місце проживання та виписати людей з квартири також можна буде онлайн. На опрацювання заявки піде лише доба.

Отримати документи за декілька секунд

Зміна місця реєстрації – одна з найпопулярніших державних послуг, яка вимагає найбільше документів. Аби спростити цю процедуру, у Міністерстві цифрової трансформації розробили експериментальний проєкт. Верховна Рада закріпила зміни законодавчо.

За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, усі дані про місце проживання об'єднають у демографічному реєстрі. Інформація стане доступною для перегляду за декілька секунд. У такий спосіб українці економитимуть до місяця часу.

Як зареєструватися чи змінити місце прописки онлайн

Реєстрація та зміна місця прописки електронним способом не впливатиме на оформлення пенсії або отримання медичної допомоги. Усі зміни автоматично з'являтимуться у реєстрі нерухомого майна.

Щоб скористатися послугою, потрібно зайти на портал державних послуг онлайн "Дія" та обрати пункт "Реєстрація місця проживання". Після заповнення заявки, власник житла упродовж доби зможе підтвердити запити і дозволити відповідні зміни.

Зверніть увагу! Зняття з попереднього місця реєстрації також відбуватиметься автоматично. На отримання цієї послуги знадобиться не більше доби.

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