В Киеве мужчина угрожал пистолетом и пытался прорваться к параду: комментарий полиции

В Киеве продолжаются репетиции парадов к 30-й годовщине ко Дню Независимости – многие улицы в центре перекрыты. Один водитель на Volkswagen 19 августа пытался прорваться в эту зону и угрожал полиции пистолетом.

Водитель, которому около 20 лет, демонстративно достал травмат и на глазах у правоохранителей его перезарядил. Это произошло после того, как ему не позволили проехать в зону перекрытия – там проходит репетиция парада. Затея закончилась задержанием и изъятием "игрушки".

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Прорывался на репетицию парада

Парень трижды пытался проехать в зону перекрытия. Первый раз его не пропустили. Второй раз на перекрестке улиц Большой Васильковской и Саксаганского он и показал свой пистолет, а третья попытка уже закончилась арестом.



Изъятый пистолет / Фото Нацполиции

Что грозит нарушителю

Нарушитель родился в 2000 году в Черниговской области. За содеянное ему грозит до 3-х лет лишения свободы.