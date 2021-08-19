В Киеве мужчина угрожал пистолетом и пытался прорваться к параду: комментарий полиции
Источник:Патрульная полиция Киева
В Киеве продолжаются репетиции парадов к 30-й годовщине ко Дню Независимости – многие улицы в центре перекрыты. Один водитель на Volkswagen 19 августа пытался прорваться в эту зону и угрожал полиции пистолетом.
Водитель, которому около 20 лет, демонстративно достал травмат и на глазах у правоохранителей его перезарядил. Это произошло после того, как ему не позволили проехать в зону перекрытия – там проходит репетиция парада. Затея закончилась задержанием и изъятием "игрушки".
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Прорывался на репетицию парада
Парень трижды пытался проехать в зону перекрытия. Первый раз его не пропустили. Второй раз на перекрестке улиц Большой Васильковской и Саксаганского он и показал свой пистолет, а третья попытка уже закончилась арестом.
Изъятый пистолет / Фото Нацполиции
Что грозит нарушителю
Нарушитель родился в 2000 году в Черниговской области. За содеянное ему грозит до 3-х лет лишения свободы.В полиции подчеркнули, что о перекрытии улиц предупреждали заранее – об этом писали и на 24 канале. Правоохранители просят с пониманием отнестись к временным мероприятиям.