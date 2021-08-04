В Киеве вооруженный ножом мужчина ограбил детей: фото
Источник:полиция Киева
Злоумышленник угрожал школьникам оружием, забирал у них ценные вещи и скрывался с места происшествия. Действовал он в Днепровском районе Киева. Поймали его 3 августа.
Как отметили в полиции Киева, личность злоумышленника установили в течение суток с момента совершения преступления. Им оказался 27-летний уроженец Одесской области.
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Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
Задержали в Винницкой области
27-летний мужчина ограбил подростков / Фото полиции Киева
- По данным следствия, 27-летний мужчина приехал в Киев из Одесской области, чтобы заработать денег преступным путем.
- Он подошел к компании детей на улице Челябинской недалеко от метро "Левобережная". Достав нож, злоумышленник угрожал школьникам расправой и забрал у них велосипед и смартфон.
- После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия.
Чтобы скрыться от правоохранителей, мужчина решил бежать в Винницкую область. Впрочем, полицейские установили маршрут злоумышленника с места аварии и выяснили, где он находится. Задержали его на железнодорожном вокзале.
У злоумышленника нашли вещи подростков, а также другие ценные, которые ему не принадлежат. Так, вполне вероятно, что мужчина совершил еще ряд преступлений.
Фигуранту уголовного производства уже сообщили о подозрении в совершении разбоя. Вскоре суд выбирать ему меру пресечения.
Следователи проверяют злоумышленника на причастность к совершению грабежей и других преступлений.