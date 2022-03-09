В Киеве – воздушная опасность

В Киеве сообщили о воздушной опасности. Всем следует пройти в укрытие.

Ранее в Генштабе ВСУ отметили, что, несмотря на потери, враг не отказывается от намерения атаковать. Одной из целей является осаждать Киев.

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Для этого россияне перегруппировываются. Тем временем из населенных пунктов, недалеко от Киева, выехала эвакуационная колонна. Люди покидают те города, где есть угроза гуманитарной катастрофы.

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