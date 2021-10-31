В Киеве во время пожара в многоэтажке погиб мужчина: фото с места происшествия

В Киеве в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар. В результате возгорания погиб один человек.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что инцидент произошел около 03:08 ночи в воскресенье, 31 октября, на улице Маршала Малиновского, 36, что в Оболонском районе столицы.

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Спасатели, которые прибыли на место происшествия, выяснили, что в одной из квартир на 6 этаже 9-этажного жилого дома возник пожар. Пожарные, не теряя времени, сразу приступили к тушению пламени.

В ходе тушения пожара был обнаружен пострадавший без признаков жизни. После проведения реанимационных мероприятий, он был передан бригаде скорой медицинской помощи, которые впоследствии констатировали смерть,

– отметили спасатели.

Сотрудникам ГСЧС в 03:38 удалось локализовать возгорание на площади 10 квадратных метров, а в 03:53 – ликвидировать. Обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

В Киеве произошел смертельный пожар / Фото ГСЧС