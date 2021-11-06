В Киеве вспыхнул пожар в торговом центре: крыша в огне – видео с места происшествия
Источник:телеграм-канал "Киев оперативный"
В Голосеевском районе Киева загорелся торговый центр. Пожар вспыхнул в здании "Интервал-Плаза" на улице Васильковской.
Информация о пожаре появилась около 22:00. На видео, опубликованном в сети, еще издали было видно пламя на крыше ТЦ. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.
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Произошло короткое замыкание
Пожар удалось быстро локализовать на площади в 5 квадратов, а впоследствии – и полностью ликвидировать. На это пожарным понадобилось около 5 минут. К счастью, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. В ГСЧС уточнили, что возгорание произошло на крыше 6-этажного административного здания. По предварительной информации причина – короткое замыкание. Все причины и обстоятельства пожара будут устанавливаться полицией.
Пожар в торговом центре в Киеве: смотрите видео
В сети также показали видео, снятое вблизи станции метро Лыбидская. На нем видны припаркованные автомобили ГСЧС, полиции и скорой. Очевидцы рассказали, что видели, как пожарные бежали в сторону торгового центра.
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