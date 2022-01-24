В Киеве во второй раз поймали пьяным за рулем сына судьи, - активисты

Очередного нетрезвого водителя заметили патрульные утром 23 января. По данным активистов, он оказался сыном судьи Высшего Апелляционного суда.

Как утверждают в сообществе PoliceControlUkraine, правоохранители, которые патрулировали улицы Киева, заметили Hyundai Santa Fe с неисправными стоп-сигналами. Патрульные решили остановить водителя и разобраться, в чем проблема.

Смотрите также Разбил "Рождественский городок": в Черновцах машина снесла аттракционы

Во время общения с мужчиной инспекторы увидели, что у него есть все признаки опьянения.

Говорил, что все порешает

Правоохранители предложили нарушителю пройти освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Парень не отказался.

После того как драгер показал 1,56 промилле, значительно превышающее допустимую норму, водитель начал рассказывать, что его недавно уже ловили пьяным за рулем.

По словам самого нарушителя, админпротоколы в отношении нетрезвого управления на него составляли в августе 2021 года, но тогда "его отец все порешал".

Наглые заявления о том, что ему ничего не будет, мужчина аргументировал тем, что является сыном судьи Высшего Апелляционного суда.

Информация о рассмотрении судебного дела о привлечении владельца Hyundai к ответственности есть в Едином реестре судебных решений. Согласно документам, в деле "исчезли" записи с бодикамер патрульных, а также другие доказательства вины злоумышленника.

Кроме того, по данным активистов, второй раз задержанный за пьяное вождение в 2018 году был кандидатом на должность главного специалиста в Высший антикоррупционный суд.

Смотрите видео с нетрезвым водителем, который якобы является сыном судьи:​