В Киеве взорвалась граната: есть погибший

В Святошинском районе Киева 12 февраля произошел взрыв. В частном доме подорвался боеприпас. Известно, что погиб мужчина.

Предполагают, что взорвалась граната РГД-5. Это произошло на улице Юрия Клена.

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В доме было еще оружие

Взрывотехники обследовали дом и территорию вокруг. Нашли еще оружие и боеприпасы. После экспертизы будут вставлять их происхождение.

Что известно о жертве

На балконе второго этажа дома обнаружили мертвым 59-летнего владельца помещения. На его теле были осколочные ранения.

Далее будут проводить судебно-медицинскую экспертизу.

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В Кропивницком 2 февраля прогремел мощный взрыв в многоквартирном доме. В результате инцидента возник пожар, в котором пострадали двое детей.

В многоэтажке Запорожья утром 28 января тоже произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибла пожилая женщина, три человека получили травмы различной степени тяжести. Тогда 7 квартир были повреждены.

Также вечером 16 января взрыв прогремел в Черновцах. В жилом доме в квартире взорвался газ. В больницу забрали 2 людей.

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