В Киеве взорвалась граната: есть погибший
12 февраля 2022 , 12:28Читати новину українською
Источник:полиция Киевской области
В Святошинском районе Киева 12 февраля произошел взрыв. В частном доме подорвался боеприпас. Известно, что погиб мужчина.
Предполагают, что взорвалась граната РГД-5. Это произошло на улице Юрия Клена.
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В доме было еще оружие
Взрывотехники обследовали дом и территорию вокруг. Нашли еще оружие и боеприпасы. После экспертизы будут вставлять их происхождение.
Что известно о жертве
На балконе второго этажа дома обнаружили мертвым 59-летнего владельца помещения. На его теле были осколочные ранения.
Далее будут проводить судебно-медицинскую экспертизу.
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