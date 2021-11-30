В Киеве за хищение 72 миллионов будут судить руководство банка "Аркада"

Правоохранители закончили досудебное расследование махинаций, которые якобы совершили руководители одного из старейших банков Киева "Аркада". Обвинительные акты в отношении бывшего председателя правления и его 8 соучастников направили в суд 30 ноября.

По данным следствия, экс-глава "Аркады" и его подчиненные присвоили 72 миллиона гривен из фондов финансирования строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика". Подозреваемым инкриминируют кражу денег в особо крупных размерах, совершенную организованной группировкой.

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Правоохранители утверждают, что бывшие работники банка привлекли подконтрольные общества, на которые выдавали кредиты.

Более 30 тысяч человек остаются без жилья

Константин Паливода, как выяснили полицейские, разработал со своими подчиненными схему присвоения из фондов финансирования строительства огромных жилых комплексов.

Злоумышленники выдавали кредиты компаниям, которые не были официально связаны с банковской структурой. Всего из фондов таким образом вывели 50 миллионов гривен.

Также под видом кредитования других фирм под залог несуществующего имущества из активов "Аркады" вывели еще 22 миллиона гривен.

В результате кражи денег остановилось строительство многоэтажек на Осокорках и в Голосеево. Более 30 тысяч человек, вложившихся в строительство, остаются без квартир.

Что известно о махинации в банке "Аркада"

Строительство ЖК заморозили еще задолго до того, как правоохранители занялись делом кражи средств. В августе 2020 года правление НБУ отнесло "Аркаду" к категории неплатежеспособных, а 26 августа Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру вывода банка с рынка. Впоследствии, в сентябре, следователи задержали руководителя банка Константина Паливоду. Сначала ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, однако позже банкира отпустили под круглосуточный домашний арест.