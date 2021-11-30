В Киеве за хищение 72 миллионов будут судить руководство банка "Аркада"
Источник:прокуратура Киева
Правоохранители закончили досудебное расследование махинаций, которые якобы совершили руководители одного из старейших банков Киева "Аркада". Обвинительные акты в отношении бывшего председателя правления и его 8 соучастников направили в суд 30 ноября.
По данным следствия, экс-глава "Аркады" и его подчиненные присвоили 72 миллиона гривен из фондов финансирования строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика". Подозреваемым инкриминируют кражу денег в особо крупных размерах, совершенную организованной группировкой.
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Правоохранители утверждают, что бывшие работники банка привлекли подконтрольные общества, на которые выдавали кредиты.
Более 30 тысяч человек остаются без жилья
- Константин Паливода, как выяснили полицейские, разработал со своими подчиненными схему присвоения из фондов финансирования строительства огромных жилых комплексов.
- Злоумышленники выдавали кредиты компаниям, которые не были официально связаны с банковской структурой. Всего из фондов таким образом вывели 50 миллионов гривен.
- Также под видом кредитования других фирм под залог несуществующего имущества из активов "Аркады" вывели еще 22 миллиона гривен.
- В результате кражи денег остановилось строительство многоэтажек на Осокорках и в Голосеево. Более 30 тысяч человек, вложившихся в строительство, остаются без квартир.
Что известно о махинации в банке "Аркада"
Строительство ЖК заморозили еще задолго до того, как правоохранители занялись делом кражи средств. В августе 2020 года правление НБУ отнесло "Аркаду" к категории неплатежеспособных, а 26 августа Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру вывода банка с рынка. Впоследствии, в сентябре, следователи задержали руководителя банка Константина Паливоду. Сначала ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, однако позже банкира отпустили под круглосуточный домашний арест.