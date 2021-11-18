В Киеве задержали аферистов, выманивших у предпринимателя 39 тысяч долларов, прикрываясь СБУ

В Киеве задержали адвоката и ее посредника, незаконно завладевших 39 тысячами долларов предпринимателя. Злоумышленники утверждали, что у них есть связи в СБУ и Офисе генпрокурора и они смогут решить все необходимые вопросы.

Мошенников задержали при получении последнего транша в 2 тысячи долларов. Вскоре им должны объявить о подозрении и избрать меру пресечения.

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Придумали целую легенду

Чтобы войти в доверие к директору стоматологической клиники в Киевской области, адвокат представилась ему председателем общественной организации "Антикоррупционный комитет при президенте Украины". Потенциальному "клиенту" женщина предложила помочь во время проверки Государственной службой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Киевской области.

Злоумышленница заверила мужчину, что якобы сотрудничает с СБУ и может там договориться о решении всех вопросов.

Кроме того, она заявила, что проверку инициировал криминальный авторитет "Журавель". Чтобы еще больше запугать предпринимателя, адвокат убедила его в том, что его враг якобы спланировал подрыв боевых гранат в стоматологической клинике.

Деньги просила не для себя

Злоумышленница заявила, что распутает сложную ситуацию при условии взятки в 30 тысяч долларов, которые ей якобы нужно будет отдать сотрудникам СБУ. Кроме того, она требовала ежемесячные платежи по 2 тысячи долларов, чтобы диверсия криминального авторитета не состоялась и в будущем.

Задержали злоумышленников при получении последних 2 тысяч долларов / Фото Офиса генерального прокурора

Запугала тюрьмой

Вдобавок ко всему адвокат соврала владельцу клиники, что якобы в отношении него открыли уголовное дело по факту служебной халатности. Этот вопрос она согласилась решить за 5 тысяч долларов, которые якобы нужно передать нужным людям в Офисе генпрокурора.

Мужчина поверил всем аргументам аферистки, поскольку боялся за себя, своих близких и пациентов. Следовательно, он передал ей через посредника 37 тысяч долларов, а потом еще две тысячи.

В чем подозревают злоумышленников

Теперь адвокату и ее сообщнику инкриминируют сразу несколько правонарушений:

мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, либо нанесшее значительный ущерб потерпевшему (наказывается штрафом 50 – 100 необлагаемых налогом минимумов граждан или исправительными работами 1 – 2 года, либо ограничением свободы до 5 лет, либо заключением до трех лет).

Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой (наказывается лишением свободы сроком 5 – 12 лет с конфискацией имущества).

Подстрекательство другого сообщника к совершению преступления.

Получение неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение, или организованной группой или ее участником (наказывается лишением свободы на 5 – 10 лет с конфискацией имущества или без нее).

Задержание полицейского-взяточника: похожий инцидент

В Киевской области во время получения 70 тысяч гривен взятки задержали полицейского. До этого он успел получить еще 20 тысяч гривен. Деньги злоумышленнику заплатил мужчина, который хотел избежать уголовной ответственности за совершенную аварию и вернуть свой автомобиль.