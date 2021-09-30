В Киеве задержали иностранца, который выбивал из людей несуществующие долги

30 сентября 2021 , 16:34
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Департамент уголовного розыска полиции Украины

46-летний гражданин другого государства достаточно долгое время занимался незаконной деятельностью в Киеве. Злоумышленника задержали спецназовцы полиции 30 сентября.

Как отметили правоохранители, злоумышленник взяли с поличным, при получении от потерпевшего части несуществующего долга. Разоблачением иностранца занимались работники департамента уголовного розыска и следователи Дарницкого района столицы.

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Для задержания мужчины привлекли бойцов полка особого назначения.

Забрал 5 тысяч долларов

Злоумышленника задерживали бойцы специального назначения / Фото Департамента уголовного розыска полиции Украины

  • По данным следствия, 46-летний иностранец длительное время требовал у жителей Киева несуществующие долги.
  • При получении 5 тысяч долларов спецназовцы и задержали фигуранта производства.
  • Правоохранители установили, что злоумышленник неоднократно сидел за решеткой за совершение автокраж, вымогательство, мошенничество и незаконное обращение с оружием.

В машине и квартире злоумышленника следователи провели обыски и изъяли вещественные доказательства его преступной деятельности. Вскоре мужчине выберут меру пресечения.

Правоохранители готовятся сообщить злоумышленнику о подозрении.

Автор: Олексій Чибісов