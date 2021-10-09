В Киеве заказали более 600 тысяч спецпропусков на случай локдауна
Источник:"Сегодня"
В Киеве заказали более 600 тысяч спецпропусков для общественного транспорта. Все на случай, если будет локдаун.
Нужно обеспечить проезд людей, без которых город не будет функционировать. Об этом рассказали в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.
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Как получить пропуск
В этом году модернизировали систему подачи заявок для спецпропусков. Теперь это можно сделать за несколько "кликов".
- авторизоваться в системе с помощью КЭП;
- заполнить заявку;
- Если решение о пропуске будет положительным, следует ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты "Киев Цифровой" каждого работника;
Отметим, решение о предоставлении пропусков должен принимать Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, если объявят даты и условия локдауна.
Сколько пропусков уже заказали
Сейчас в системе зарегистрировались 9187 компаний. Уже 8 090 подали заявки для своих работников. В сентябре заказали 255 863 спецпропусков, а за все время – 612 705.
Будет локдаун в Киеве
- В столице увеличивается количество новых инфицированных коронавирусом.
- Однако несмотря на приближение Киева к "оранжевой" зоне, пока вводить максимально жесткий карантин нет необходимости. Об этом говорил председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
- Более того, локдауна и вовсе можно избежать, если киевляне будут активно вакцинироваться.