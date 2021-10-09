В Киеве заказали более 600 тысяч спецпропусков на случай локдауна

В Киеве заказали более 600 тысяч спецпропусков для общественного транспорта. Все на случай, если будет локдаун.

Нужно обеспечить проезд людей, без которых город не будет функционировать. Об этом рассказали в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

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Как получить пропуск

В этом году модернизировали систему подачи заявок для спецпропусков. Теперь это можно сделать за несколько "кликов".

авторизоваться в системе с помощью КЭП;

заполнить заявку;

Если решение о пропуске будет положительным, следует ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты "Киев Цифровой" каждого работника;

Отметим, решение о предоставлении пропусков должен принимать Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, если объявят даты и условия локдауна.

Сколько пропусков уже заказали

Сейчас в системе зарегистрировались 9187 компаний. Уже 8 090 подали заявки для своих работников. В сентябре заказали 255 863 спецпропусков, а за все время – 612 705.

Будет локдаун в Киеве