В Киеве закрыли на вход две станции метро: видео толпы людей
Источник:24 канал
В День Независимости Украины в Киеве проходит масштабный военный парад. Граждане прибыли в столицу со всех уголков нашей страны для того, чтобы стать свидетелями феерического действа.
Из-за огромной толпы станцию метро "Площадь Льва Толстого" – закрыли на вход. Об этом сообщает корреспондент 24 канала.
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В то же время в Киевской городской госадминистрации отметили, что станция "Театральная" тоже работает только на выход пассажиров.
Станция "Майдан Независимости" не работает на вход и выход, на станции "Крещатик" закрыт выход к улице Институтская,
– добавили в КГГА.
В Киеве закрыли станцию метро: смотрите видео
В Киеве на вход закрыли станцию метро: смотрите видео