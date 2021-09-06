В Киеве заметили маршрутчика с физическими недостатками, который якобы пил пиво за рулем

Водитель ездит по одному из самых длинных маршрутов Киева – 242, который соединяет Лесной массив с улицей Вадима Гетьмана. Мужчину, который якобы употреблял алкоголь за рулем, сняли пассажиры маршрутного такси днем 3 сентября.

Как отметила пользовательница Татьяна Бойко, маршрутчик остановил транспортное средство и пошел в супермаркет в торговом центре "Блокбастер". После этого он вернулся с пакетом, который положил на сиденье.

Смотрите также Ударил так, что слетели очки: в Киеве таксист напал на иностранок и наматывал круги ради чаевых

Внутри пакета мужчины была бутылка с пивом, которую он якобы начал втихаря распивать.

В полицию никто не обращался

По словам женщины, маршрутчик якобы втихаря употреблял алкогольный напиток, однако при этом женщина не сняла этого на видео.

Кроме того, Бойко отметила, что у водителя есть физический недостаток – у него не видит один глаз.

Я заметила, что он достал из пакета банку с пивом, открыл и начал "в тихую" пить его, к тому же он без одного глаза. От шока не успела снять как он его пил. Но честно говоря я от этого оф**ла,

– отметила женщина, выложив запись с участием мужчины.

В комментариях к видео пользователи отметили, что женщина-свидетель после увиденного должна была бы вызвать патрульных. Кроме того, именно так женщина должна была бы действовать, если бы у нее были сомнения относительно того, может ли водитель безопасно управлять микроавтобусом.

Смотрите видео с маршрутчиком, который якобы употреблял пиво во время поездки с пассажирами: