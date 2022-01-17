В Киеве заминировали еще одну ключевую станцию метро
17 января 2022 , 21:57Читати новину українською
Источник:КГГА
Анонимное сообщение о наличии взрывчатки на киевской станции подземки "Театральная" поступило правоохранителям вечером, 17 января. Работникам метро пришлось закрыть пересадочный узел и проводить эвакуацию пассажиров.
Об очередном минировании сообщили в КГГА в 21:34. На место происшествия отправились взрывотехники и кинологи, которые проводят проверку помещений.
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Также на "Театральной" работают следователи, медики скорой и спасатели.
Заминировали одну из ключевых станций
- Из-за информации об угрозе теракта тысячи пассажиров подземки были вынуждены идти к соседним станциям метро. Кроме того, поскольку "Театральная" соединена переходом с "Золотыми воротами", киевлянам пришлось пешком двигаться с красной на зеленую ветви подземки.
- В 22.36 специалисты закончили проверку помещения. Сообщение оказалось фейковым, поэтому правоохранители должны открыть очередное уголовное производство по поводу телефонного терроризма.
- Злоумышленникам, совершившим это преступление, грозит до 6 лет заключения.
Третье сообщение за вечер
В течение вечера, 17 января, в полицию поступали анонимные звонки о заминировании станции "Позняки" и "Дарница". Правоохранители, которые проверяли подземку, не нашли никаких опасных предметов, поэтому метрополитен возвращался к работе в обычном режиме.