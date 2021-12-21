В Киеве в "зеркальную" дату устроили свадебный бум

В столице 21 декабря 2021 года решили жениться сразу 159 пар. Такая популярность даты связана с ее "зеркальностью".

Многие верят, что брак, который заключили в такие дни, будет особенно счастливым и скрепленным определенной магией чисел.

Актуально 10 самых ярких свадеб года, которые захватывают дыхание

Где свадеб будет больше всего

Рекордное количество браков 21 декабря заключат жители Днепровского района. В тамошнем отделе государственной регистрации актов гражданского состояния состоится 24 церемонии.

Кроме того, 17 пар поженятся в Киевском отделе браков.

Наименьший наплыв молодоженов ожидается в Святошинском отделе государственной регистрации актов гражданского состояния – всего 4 пары.

Мистическая дата

Кроме того, что 21 декабря называют "зеркальной" датой, на него еще приходится зимнее солнцестояние. По народным поверьям, этот день имеет особую силу и может осуществлять любые желания, благодаря энергии солнца.

Текст публикации телеканала "Киев":

В Киеве на "зеркальную" дату желают жениться 159 пар. Считается, что 21.12.21 – это счастливая дата для женитьбы.

Больше всего браков сегодня собираются заключить в Днепровском отделе государственной регистрации актов гражданского состояния – 24, меньше всего в Cвятошинском – 4. В Киевском отделе браков женятся 17 пар.

Кроме того, в 2021 году на 21 декабря пришлось зимнее солнцестояние, которое издавна считается "волшебным" временем. В этот день рекомендуется загадывать желания – по поверью, энергия солнца способствует их осуществлению.