Багато людей вірять, що шлюб, взятий у такі дні, буде особливо щасливим й скріпленим певною магією чисел.

Актуально 10 найяскравіших весіль року, які захоплюють подих

Де весіль буде найбільше

Рекордну кількість шлюбів 21 грудня укладуть жителі Дніпровського району. У тамтешньому відділі державної реєстрації актів цивільного стану відбудеться аж 24 церемонії.

Крім того, 17 пар одружаться у Київському відділі шлюбів.

Найменший наплив молодят очікується у Святошинському відділі державної реєстрації актів цивільного стану – лише 4 пари.

Містична дата

Окрім того, що 21 грудня називають "дзеркальною" датою, на нього ще й припадає зимове сонцестояння. За народними повір'ями, цей день має особливу силу і може здійснювати будь-які бажання, завдяки енергії сонця.

Текст публікації телеканалу "Київ":

У Києві на "дзеркальну" дату бажають одружитися 159 пар. Вважається, що 21. 12. 21 – це щаслива дата для одруження.

Найбільше шлюбів сьогодні збираються укласти у Дніпровському відділі державної реєстрації актів цивільного стану – 24, найменше у Cвятошинському – 4. У Київському відділі шлюбів одружаться 17 пар.

Крім того, 2021 року на 21 грудня припало зимове сонцестояння, яке також здавна вважається "чарівним" часом. Цього дня рекомендується загадувати бажання – за повір'ям, енергія сонця сприяє їхньому здійсненню.