Киевлян предупредили о сильном снегопаде: въезд грузовиков запретят

С ночи на 9 января и в течение следующих суток в Киеве прогнозируют сильный снегопад. В КГГА заявили о временном запрете проезда грузовиков по столице.

По информации Украинского гидрометцентра, в воскресенье утром Киев засыплет мокрым снегом. Ожидается налипание мокрого снега до 10 сантиметров.

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Снегопад в Киеве

Учитывая возможный снегопад, столичная снегоуборочная техника будет работать с 7:00 до 10:00. В этот период времени 9 января в Киев запретят въезжать крупногабаритному транспорту.

Таким образом киевские власти надеются минимизировать пробки на дорогах. Кроме этого, ничто не должно мешать работе спецтранспорта.

В распоряжении коммунальной корпорации "Киевавтодор" есть 428 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для борьбы с последствиями непогоды.

Противогололедными средствами в Киеве будут обрабатывать:

дороги;

мосты;

тротуары.

Водителей частных автомобилей просят также их не использовать по возможности, не парковать на обочинах и в запрещенных местах. В случае препятствования работе спецтехники, авто эвакуируют.

Зимняя непогода в Украине

Масштабный снегопад накрыл многие города Украины 28 декабря. В связи с постоянными осадками в ряде населенных пунктов наступил транспортный коллапс.

Известно, что в Днепре, Николаеве, Одессе, Черновцах, Херсоне, Киеве и в Запорожской области образовались огромные пробки. В аэропортах не могли приземлиться самолеты.



Спасатели помогли медикам / Фото ГСЧС

Особенно сильно снежило в Днепре. Об этом свидетельствуют многочисленные фото зимней сказки, которая существенно усложнила жизнь местным водителям.



Из-за снегопада в Днепре произошел транспортный коллапс / Фото "Информатора"

На улицах города работало 16 бригад дорожников. Водителей просили отдавать предпочтение в движении коммунальной технике.