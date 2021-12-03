Киевлян и жителей области предупредили о сильном снегопаде: когда ждать

В Киеве и Киевской области днем 3 декабря начнется сильный снегопад с дождем. Из-за этого на дорогах возникнет гололедица.

Температура воздуха днем будет держаться на уровне 4 – 6 градусов тепла, а ночью снизится до 0 – 2 градусов тепла.

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На Киевщине заснежит раньше

Синоптики предупредили, что мокрый снег с дождем сначала начнется на Киевщине – в 14:00, а в столицу доберется на час позже. Прекратятся осадки в 19:00. В городе будет облачно с прояснениями, а скорость ветра будет достигать 7 – 12 метров в секунду.



В Киеве и области ожидается сильный снегопад / Карта Укргидрометцентра

Как уберечься от травм из-за гололеда

Из-за ухудшения погодных условий на сайте Киевгорсовета решили напомнить киевлянам об основных правилах безопасности во время гололеда. Они помогут избежать травм как пешеходам, так и водителям.

Памятка для тех, кто за рулем

Следует не превышать разрешенную скорость, сохранять дистанцию и не рисковать с опасными маневрами на скользкой дороге.

Надо снижать скорость до минимума перед переходами и детскими учреждениями.

Нельзя забывать о габаритных огнях или противотуманных фарах.

Запрещено ездить с летними шинами.

Нельзя оставлять авто на тротуарах, поскольку их заберет эвакуатор.

Как защититься пешеходам

Ходить не спеша, с немного расслабленными и согнутыми в коленях ногами. При этом ступать лучше на всю подошву.

Не держать руки в карманах, чтобы уменьшить риск падения и таких серьезных травм, как переломы и сотрясение мозга. Для лучшего равновесия руками наоборот следует размахивать в такт ходьбе.

Когда чувствуете, что теряете равновесие, резко присядьте.

Бдительность не стоит терять даже на тротуаре, ведь туда также может занести авто. Так же стоит быть внимательным и осторожным на проезжей части и переходить ее только в определенных местах.

Тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4 – 5 раз.