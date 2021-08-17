Киевлянам начали массово подбрасывать антивакцинаторские открытки: фото

Сторонники антинаучных теорий заговора пошли в атаку на жителей киевской Троещины. Адепты отказа от вакцин начали активно распространять листовки с вредным содержанием среди граждан.

В листовках злоумышленники указали выдуманную и ничем не доказанную информацию о том, что вакцины якобы являются частью плана захватчиков земли по уничтожению человечества. Кроме того, антивакцинаторы отметили, что прививки "убивают".

Смотрите также В Минздраве назвали условие, при котором вакцинированные в Украине будут иметь преференции

Каким был тираж этой вредной продукции, неизвестно. Впрочем, вполне вероятно, что некоторые с необразованных граждан могут отказаться от вакцинации из-за подобных глупостей.

Преступление без юридических последствий

В листовках антивакцинаторы указали, что "чипы проникают в ДНК", хотя опровергнуть это можно, просто открыв учебник по биологии за 10 класс. Там сказано, что РНК и ДНК – совершенно разные вещи. При этом матричные РНК, которые содержат вакцины от Moderna и Pfizer, никак не могут добраться до клеток с ДНК, поскольку физически не попадают в ядра клетки.

Зато мРНК с вакцин передают клеткам информацию-инструкцию о том, как надо действовать при встрече с COVID-19. И это очень действенный способ предотвратить заболевание и прекратить пандемию.

Другие разрешенные для использования в цивилизованном мире вакцины действуют совсем иначе, однако они также не содержат чипов и каких-то веществ, способных угрожать жизни человека.



Антивакцинаторы атакуют / Фото "Киев без цензуры"

Деятельность сторонников теории отказа от вакцин Украина уже ощутила на себе не только во время пандемии коронавирусной болезни. В результате деятельности известных блогеров и некоторых врачей, которые распространяли антинаучную информацию, в нашей стране произошли серьезные вспышки кори и дифтерии. Этих болезней могло бы вообще не быть в мире еще в конце XIX века, если бы не масштабные антивакцинаторские настроения.

В Украине нет никаких юридических последствий для блоггеров-антивакцинаторов, хотя от их деятельности гибнут люди. Поэтому активисты называют работу этих злоумышленников преступной. Но привлечь их к ответственности за поступки доверчивых подписчиков невозможно.

Эксперты отмечают, что кроме отсутствия наказаний для антивакцинаторов, их успешная деятельность в Украине связана с недоверием граждан к власти, низким качеством образования, а также с провалом вакцинаторской кампании от Минздрава.