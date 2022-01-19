Киевляне массово нырнули в проруби на Крещение: яркие фото экстремальных купаний в Гидропарке
Источник:24 канал
Православные христиане восточного обряда 19 января отмечают Крещение. По этому случаю многие киевляне пришли на городские пляжи, чтобы искупаться в ледяной воде.
Самый большой ажиотаж наблюдался в Гидропарке. Там коммунальщики расчистили берег ото льда, чтобы желающие нырнуть в прорубь могли беспрепятственно зайти в Днепр.
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В столице обустроили 15 локаций для зимних купаний. На них с 9:00 до 18:00 будут дежурить медики и спасатели, чтобы экстремальное развлечение было безопасным. Кроме того, возле водоемов установили кабинки для переодевания.
Много желающих киевлян пришли в Гидропарк, чтобы искупаться в ледяной воде / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Возле водоемов дежурят медики и спасатели / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Люди шли к Днепру с самого утра / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Киевляне выстроились в очередь, чтобы нырнуть в прорубь в день Крещения / Фото Валентины Полищук, 24 канал
В ледяную воду ныряли как мужчины, так и женщины / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Мороз не испугал киевлян, решивших покупаться в январе / Фото Валентины Полищук, 24 канал
На берегу любителей экстремальных купаний ждали группы поддержки / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Утром в Гидропарке киевляне активно праздновали Крещение, купаясь в Днепре / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Несмотря на холод, люди все равно шли в воду / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Чтобы в реку было безопасно заходить, берег расчистили от льда / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Закаленные киевляне охотно позировали перед камерами журналистов / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Традиционные купания в Гидропарке на Крещение / Фото Валентины Полищук, 24 канал
На берегу к любителям экстрима было приковано все внимание / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Киевляне погружаются в ледяную купель / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Воду возле берега также очистили от льдин / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Пляж Гидропарка подготовили к празднованию Крещения заранее / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Где еще могут искупаться киевляне
Кроме Гидропарка, желающие погрузиться в прорубь на Крещение могут также посетить Оболонскую набережную, парк "Феофания", озеро "Тельбин", Днепровскую набережную, Голосеевский парк и центр развлечений "Х-парк".
Кроме того, власти города подготовили еще ряд безопасных локаций в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах столицы.
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