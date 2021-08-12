Пьяный киевлянин бежал с места ДТП на авто, которое загорелось: фото

В Киеве ночью 11 августа водитель с признаками опьянения пытался скрыться с места ДТП. Однако это не удалось, потому что у него во время движения загорелся автомобиль.

Как следствие, беглеца таки смогли поймать. Патрульные ему выписали сразу 3 протокола.

Другое событие В Киеве пьяный механик СТО украл авто клиента и попал в ДТП – фото

Почему загорелась машина

Правоохранителям сообщили о случившейся аварии без пострадавших. Когда они туда ехали, заметили автомобиль Volkswagen, который горел на проспекте Победы.

Впоследствии стало известно, что именно водитель этого авто является виновником аварии. По словам очевидцев, мужчина просто решил скрыться с места происшествия.

Машина загорелась из-за того, что у нее был поврежден радиатор. На проспекте ее остановили неравнодушные граждане. После этого приехали спасатели, которые погасили огонь.

У водителя обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Но пройти проверку на алкотестере он отказался.



Автомобиль, который сгорел после аварии / Фото патрульной полиции

Какие протоколы составили на водителя:

Управление транспортом в состоянии опьянения – штраф от 10 200 гривен.

Нарушение ПДД, которое привело к ДТП – штраф 340 гривен.

Оставление места ДТП – штраф 255 гривен.

Что было известно ранее

11 августа сообщили, что на проспекте Свободы во время движения загорелся автомобиль. Также очевидцы обнародовали видео тушения его спасателями.

В этот момент в авто была открыта двери. К ним подошли пожарные, которые заливали внутрь корпуса пенную смесь.



Какой штраф за вождение на подпитии / инфографика 24 канала