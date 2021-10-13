Киевлянин погиб в пожаре из-за неисправной стиральной машинки: фото с места трагедии
В Голосеевском районе Киева ночью 12 октября случился смертельный пожар. В одной из квартир на проспекте Науки, 18 погиб мужчина 1941 года рождения.
Спасатели обнаружили его во время тушения огня. Вызов им поступил в 22:46. За пол часа пламя удалось укротить, но мужчина, к сожалению, уже был мертв.
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Загорелась машинка
Пожар вспыхнул на третьем этаже 9-этажки. В ванной пенсионера загорелась стиральная машинка. Впоследствии огонь перекинулся и на коридор. На вызов немедленно прибыли четыре экипажа с 15 спасателями.
Мужчина пытался выйти из задымленной квартиры, но не успел / Фото "Магнолии-ТВ"
Дедушка не успел выбраться из ловушки
Пожарные полностью потушили пожар на площади 5 квадратных метров в 23:12, Впрочем спасти хозяина квартиры им не удалось. Тело мужчины лежало в направлении движения к выходу из помещения.
Жертва пожара в Гидропарке: похожее
Во время тушения пожара в Гидропарке 22 сентября спасатели также обнаружили тело человека. Оно лежало в металлическом вагончике, который вспыхнул.
Текст публикации Главного управления ГСЧС в городе Киеве:
Во время тушения пожара спасателями было обнаружено тело человека
12 октября в 22:46 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на проспекте Науки, 18, что в Голосеевском районе столицы.
По прибытию на место ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что он вспыхнул в одной из квартир на 3 этаже 9-этажного жилого дома. В ванной комнате в стиральной машине возникло возгорание с распространением огня на коридор квартиры. Пожарные сразу же взялись за тушение пожара.
Во время тушения пожара спасателями был обнаружен труп мужского пола 1941 года рождения. Мужчина лежал по направлению движения к выходу из квартиры.
В 23:07 бойцы локализовали пожар на площади 5 квадратных метров, а в 23:12 – ликвидировали.
На месте пожара работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 15 человек личного состава подразделений Главного управления.
Окончательную причину пожара и обстоятельства смерти человека будут устанавливать правоохранители.