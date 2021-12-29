Киевлянка, которую едва не убила ветка возле школы, перенесла операцию на голове

Женщина, которую возле школы №215 на Святошино, едва не убила обледеневшая ветка с омелой, перенесла хирургическое вмешательство на голове. Инцидент произошел еще 13 декабря.

В больнице после опасного случая Ольга была вынуждена провести две недели. У нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму – субдуральное кровоизлияние.

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Халатность могла вылиться в трагедию

Другие родители, которые водят своих детей в эту же школу, убеждены, что беды можно было избежать, если бы соответствующие службы вовремя срезали аварийную ветку.

"Она летела с высоты, была большая, на ветке была омела, огромный шар замерз. Я думаю, что ребенок бы умер и не выдержал бы такого. На территории школ, садиков, больниц, вот таких заведений оно все должно срезаться", – отметила одна из свидетелей жуткого инцидента.

Потерпевшая провела две недели в больнице и перенесла операцию / Скриншот видео

Отговорки на все случаи жизни

Коммунальщики в свое оправдание заявили, что частичную санитарную обрезку или полное спиливание аварийных деревьев возле школы заказывает балансодержатель – управление образования Святошинского района. Прежде всего, обращать внимание должны на старые, трухлявые или асимметричные деревья, а также пораженные омелой. Впрочем, злосчастную ветку, которая едва не лишила жизни матери школьника, планировали срезать аж в 2022 году.

Более тысячи деревьев обрезали в районе. 2 миллиона выделили, тендеры прошли, заключили договоры с Киевзеленстроем. Это несчастный случай. Все проработали 100-процентно и выполнили свою работу. Ситуация такая ... Ну, мы все ходим под одним небом,

– прокомментировал возмутительный случай глава Святошинского районного управления образования Алексей Сукенников.

После огласки остальные ветви с омелой на территории школы №215 все-таки срубили.

По факту травмирования женщины в школе, где все произошло, начали служебное расследование. Но потерпевшая Ольга не планирует на этом останавливаться и хочет подать заявление в полицию.

В Киеве возле школы женщину едва не убила ветка с омелой: видео