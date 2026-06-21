"Наши семьи – часть Украины": в Киеве прошел юбилейный марш "Киев-Прайд"

В воскресенье, 21 июня, в центре Киева состоялся юбилейный десятый марш "Киев-Прайд Марш". В этом году центральной темой мероприятия стало требование официального признания семей ЛГБТИК+ людей, а также протест против дискриминационного проекта нового Гражданского кодекса.

Об этом сообщают корреспонденты hromadske и "Суспильного".

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Как прошел Марш равенства в столице?

По оценкам организаторов, в Марше равенства приняли участие от трех до пяти тысяч человек.

Участники шествия несли флаги и плакаты и скандировали: "Бунтуй, люби, права не отдавай!", "Руки прочь от прав человека!" и "Слава нации – прочь дискриминацию!". Часть участников также держала в руках портреты военных, погибших в войне против России.

Участники юбилейного десятого шествия "Киев-Прайд Марш" / Фото: Денис Булавин / hromadske

Одним из ключевых требований в этом году стал отказ от принятия проекта нового Гражданского кодекса, который содержит дискриминационные нормы и не соответствует нынешним общественным запросам.

Также украинцы призвали власть юридически признать семейные партнерства как для гражданских лиц, так и для военных, ввести эффективную ответственность за преступления на почве нетерпимости и обеспечить юридическое признание гендера на основе самоопределения.

Председатель общественной организации "КиевПрайд" Анна Шарыгина заявила, что выполнение этих требований является частью обязательств Украины на пути к европейской интеграции.

Мы, "КиевПрайд", стремимся к абсолютному равенству прав и возможностей ЛГБТК-сообщества. К тем правам, которые сейчас доступны гетеросексуальным людям. Однако сейчас мы осознаем, что гражданские партнерства являются необходимым компромиссом, необходимым в первую очередь для ЛГБТИК-военнослужащих. Поэтому мы поддерживаем введение института гражданских партнерств,

– сказала она.

В мероприятии также приняли участие знаменитости, среди них – украинский продюсер Владимир Завадюк, хореограф Евгений Кот, а также модель и стилистка Надежда Шаповал.

Параллельно с Маршем равенства в центре столицы также прошли "Марш традиций" и "Шествие в защиту семьи, детей и Украины". Сами участники утверждают, что якобы собрались "в поддержку украинской семьи и против деградации".

В Киеве проходит акция против Марша равенства / Видео 24 Канала

На мероприятии также было замечено немало детей. В руках у них были плакаты "Традиционные семьи – сильная Украина", "Нация, раса, семья", "Бог создал мужчину и женщину для семьи" и другие.

Мы за семейные традиции, мы верующие люди. Бог создал отдельно женщину, отдельно мужчину, они рожают детей, и в этом ценность. Я мама, я бабушка, у нас есть "Дом матери", у нас сейчас 17 детей, и это ценно, это ценно и для нашей страны, и ничто не может быть иначе,

– сказала участница акции Оксана Калина.

Участники акции против Марша равенства / Фото: Суспільне, hromadske

Напомним, в Киеве усилили меры безопасности во время проведения маршей – к охране порядка привлекли полицию, Нацгвардию, спасателей ГСЧС и курсантов. Сейчас правоохранители следят за ситуацией и призывают граждан соблюдать законы и правила безопасности.