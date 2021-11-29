На Киевщине 39-летний мужчина похитил из музея часть танка

Правоохранители раскрыли необычное преступление, которое произошло на днях в селе Новые Петровцы. Местный житель украл часть крышки моторного отсека танка на территории Национального музея "Битва за Киев в 1943 году".

Когда исчезновение части танка увидели работники музея, на место происшествия сразу выехали правоохранители. Следователи задокументировали все обстоятельства преступления и начали изучать записи камер видеонаблюдения.

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Благодаря видео правоохранители установили машину злоумышленников.

Сообщника так и не поймали



Крышка моторного отсека лежала рядом с танком / Фото полиции Киевской области

Во время поиска машины полицейские выяснили, кто, вероятно, является причастным к преступлению. Похитителем части танка якобы оказался 39-летний местный житель.

Одного из злоумышленников задержали. У него нашли украденную часть бронепластины.

Личность другого злоумышленника правоохранителям также известна. Сейчас следователи пытаются установить его местонахождение.



Злоумышленники сняли деталь с экспоната музея / Фото полиции Киевской области

Преступление полицейские квалифицировали как кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Если мужчину признает виновным суд, ему грозит до 5 лет ограничения свободы или ее лишения на такой же срок. Это же касается и сообщника задержанного, если его поймают.