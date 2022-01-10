На Киевщине мужчина из ревности сжигал машины знакомых жены

Всего лишь за неделю житель села Ракитное Киевской области умудрился сжечь две чужих машины. Принадлежали машины знакомым жены мужчины, к которым он ревновал.

Первое преступление, как выяснили следователи, произошло утром 30 декабря 2021 года. Тогда от огня пострадал микроавтобус Mercedes, который не успели потушить ни очевидцы происшествия, ни спасатели.

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Полицейские, работавшие на месте происшествия, установили, что к поджогу машины может быть причастен 38-летний местный житель.

Отпустили в суде



Все, что осталось от Mercedes / Фото полиции Киевской области

Злоумышленника, который работал на стройке, задержали. Следователи и прокуроры требовали, чтобы служители Фемиды посадили мужчину под стражу.

В суде злоумышленнику выбрали более мягкую меру пресечения, потому мужчина отправился домой.

4 января полицейские узнали о том, что в Ракитном во дворе частного дома пылает еще один Mercedes, на этот раз легковой. От машины в результате пожара тоже ничего не осталось.

Собранные на месте происшествия доказательства снова привели следователей к фигуранту первого дела о поджоге машины.



Второго поджога могло бы не быть, если бы судьи посадили злоумышленника под стражу / Фото полиции Киевской области

Мужчина вину в совершении обоих преступлений признал в полном объеме. Как оказалось, машины принадлежали мужчинам, с которыми дружила жена подозреваемого.

Поджигатель утверждает, что длительное время не живет с женщиной, а таким образом пытался привлечь ее внимание. Первую машину он поджег с помощью тряпки с горючим. Во время второго поджога злоумышленник облил растворителем легковушку.

Если злоумышленника признают виновным, ему грозит от 3 до 10 лет заключения.

На этот раз судьи посадили фигуранта производства под стражу, но с возможностью выйти под залог в 190 тысяч гривен.