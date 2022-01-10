Перший злочин, як з'ясували слідчі, стався вранці 30 грудня 2021 року. Тоді від вогню постраждав мікроавтобус Mercedes, який не встигли загасити ані очевидці події, ані рятувальники.

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Поліцейські, які працювали на місці події, встановили, що до підпалу машини може бути причетний 38-річний місцевий житель.

Відпустили у суді



Все, що залишилося від Mercedes / Фото поліції Київської області

Зловмисника, який працював на будівництві, затримали. Слідчі та прокурори вимагали, аби служителі Феміди посадили чоловіка під варту.

У суді зловмиснику обрали більш м'який запобіжний захід, то ж чоловік відправився додому.

4 січня поліцейські дізналися про те, що у Рокитному у дворі приватного будинку палає ще один Mercedes, цього разу легковий. Від машини внаслідок пожежі також нічого не залишилося.

Зібрані на місці події докази знову привели слідчих до фігуранта першої справи про підпал машини.



Другого підпалу могло б не бути, якби судді посадили зловмисника під варту / Фото поліції Київської області

Чоловік провину у скоєнні обох злочинів визнав у повному обсязі. Як виявилось, автівки належали чоловікам, з якими товаришувала дружина підозрюваного.

Палій стверджує, що тривалий час не живе з жінкою, а в такий спосіб намагався привернути її увагу. Першу машину він підпалив за допомогою ганчірки з пальним. Під час другого підпалу зловмисник облив легковик розчинником.

Якщо зловмисника визнають винним, йому загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.

Цього разу судді посадили фігуранта провадження під варту, але з можливістю вийти під заставу у 190 тисяч гривень.