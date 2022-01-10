Перший злочин, як з'ясували слідчі, стався вранці 30 грудня 2021 року. Тоді від вогню постраждав мікроавтобус Mercedes, який не встигли загасити ані очевидці події, ані рятувальники.
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Поліцейські, які працювали на місці події, встановили, що до підпалу машини може бути причетний 38-річний місцевий житель.
Відпустили у суді
Все, що залишилося від Mercedes / Фото поліції Київської області
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Зловмисника, який працював на будівництві, затримали. Слідчі та прокурори вимагали, аби служителі Феміди посадили чоловіка під варту.
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У суді зловмиснику обрали більш м'який запобіжний захід, то ж чоловік відправився додому.
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4 січня поліцейські дізналися про те, що у Рокитному у дворі приватного будинку палає ще один Mercedes, цього разу легковий. Від машини внаслідок пожежі також нічого не залишилося.
- Зібрані на місці події докази знову привели слідчих до фігуранта першої справи про підпал машини.
Другого підпалу могло б не бути, якби судді посадили зловмисника під варту / Фото поліції Київської області
Чоловік провину у скоєнні обох злочинів визнав у повному обсязі. Як виявилось, автівки належали чоловікам, з якими товаришувала дружина підозрюваного.
Палій стверджує, що тривалий час не живе з жінкою, а в такий спосіб намагався привернути її увагу. Першу машину він підпалив за допомогою ганчірки з пальним. Під час другого підпалу зловмисник облив легковик розчинником.
Якщо зловмисника визнають винним, йому загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.
Цього разу судді посадили фігуранта провадження під варту, але з можливістю вийти під заставу у 190 тисяч гривень.