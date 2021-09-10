На Киевщине мужчина похитил элитный внедорожник и устроил гонки с полицией: эпическое видео

Полицейские задержали 39-летнего жителя столицы, который похитил Toyota Land Cruiser Prado. Внедорожник злоумышленник хотел продать и несколько дней тщательно скрывался от правоохранителей.

По данным следователей, преступление произошло недавно в селе Гатное под Киевом. Злоумышленник открыл дорогую машину и вывез ее в неизвестном направлении.

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Правоохранители установили маршрут, по которому двигался подозреваемый, и выяснили, что он находится в Белой Церкви.

Хотел скрыться, но влетел в забор

Полицейские говорят, что угонщиком машины оказался 39-летний киевлянин, который в 2019 году совершил грабеж и находился в розыске.

Злоумышленник трижды менял номера Land Cruiser Prado, однако ему это не помогло.

Во время задержания мужчина пытался скрыться от полиции, но не справился с управлением и врезался в забор.

Предполагаемого угонщика автомобиля задержали. Ему инкриминируют незаконное завладение транспортным средством. В Уголовном кодексе Украины за это предусмотрено наказание в виде от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без нее.

Вскоре мужчине сообщат о подозрении и будут избирать меру пресечения.

Смотрите видео задержания похитителя Land Cruiser Prado на Киевщине: