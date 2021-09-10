За даними слідчих, злочин стався нещодавно у селі Гатне під Києвом. Зловмисник відкрив дорогу машину та вивіз її у невідомому напрямку.

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Правоохоронці встановили маршрут, за яким рухався підозрюваний, та з'ясували, що він перебуває у Білій Церкві.

Хотів втекти, але влетів у паркан

Поліцейські кажуть, що викрадачем автівки виявився 39-річний киянин, який у 2019 році вчинив грабіж та перебував у розшуку.

Зловмисник тричі міняв номери Land Cruiser Prado, однак йому це не допомогло.

Під час затримання чоловік намагався втекти від поліції, але не впорався з керуванням та врізався у паркан.

Ймовірного викрадача автівки затримали. Йому інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом. У Кримінальному кодексі України за це передбачене покарання у вигляді від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без неї.

Незабаром чоловіку повідомлять про підозру та обиратимуть запобіжний захід.

Дивіться відео затримання викрадача Land Cruiser Prado на Київщині: