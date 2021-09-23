На Киевщине мужчина "заминировал" передвижной цирк

Довольно необычного телефонного террориста разоблачили полицейские Обуховского района Киевской области. Мужчина решил пошутить и сообщил о наличии взрывчатки на территории передвижного цирка.

Информацию о вероятном взрыве в Мироновке Киевской области полицейские получили вечером 22 сентября. На "заминированное" место сразу выехали кинологи и взрывотехники.

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Также в цирк прибыли руководители полиции района, следователи и бойцы группы реагирования.

Может сесть на 6 лет

Специалисты обследовали территорию и не нашли ни одного опасного предмета.

Параллельно с этим правоохранители выяснили, кто позвонил на спецлинию с ложным сообщением.

Злоумышленником оказался местный житель. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления, которое квалифицировали как заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, который грозит гибелью людей или другими тяжелыми последствиями.

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Свою вину злоумышленник уже признал.

Смотрите видео с мужчиной, который "заминировал" передвижной цирк на Киевщине: