На Киевщине мужчину пытались взорвать из-за долгов: оперативное видео

50-летний житель столицы получил серьезные травмы в результате детонации самодельного взрывного устройства. Таким образом ему пытался отомстить за долги 26-летний знакомый.

Инцидент произошел в селе Марьяновка Киевской области, куда пострадавший приехал к своему отцу. На крыльце у входной двери в дом он увидел пластиковое ведро и бумажки с подписью "Николай, надо отдавать долги".

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Когда человек наклонился к ведру, прогремел взрыв.

Инкриминируют только вымогательство

В результате взрыва 50-летний мужчина получил травмы нижних конечностей и глаза. Впрочем, он смог вызвать себе скорую и позвонить полицейским.

Как выяснили следователи, к преступлению причастен 26-летний житель столицы, который имел с потерпевшим давний конфликт из-за долгов.

Злоумышленник положил в ведро взрывчатку и гвозди, а также другие металлические предметы, чтобы вреда пострадавшему было больше.

Вместе с бойцами КОРДа правоохранители задержали подозреваемого. Злоумышленнику инкриминируют только вымогательство, сопряженное с опасным для жизни или здоровья потерпевшего насилием.

Фигурант дела, как оказалось, уже имел судимость за грабеж.

Если мужчину признают виновным в суде, ему грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Смотрите видео задержания мужчины, который хотел взорвать должника: