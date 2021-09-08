На Киевщине неизвестные разбили машину известного правозащитника: жуткие фото

Злоумышленники разбили стекло Ford Fusion основателя Восточной правозащитной группы Павла Лисянского. Инцидент произошел на Киевщине, где мужчина остановился по дороге в Одессу.

По словам потерпевшего, который является представителем уполномоченной ВР по правам человека на Донбассе, инцидент произошел ночью 7 сентября в Киевской области, где правозащитник заночевал по дороге в Одессу. При этом из машины ничего не пропало.

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Судя по тому, как выглядит салон разбитого Ford, злоумышленники даже не пытались что-то найти в салоне транспортного средства.

За освещение ситуации на оккупированных территориях

Машину правозащитника повредили неизвестные / Фото Павла Лисянского

Правозащитник объяснил, что не хотел публично сообщать об инциденте, однако на этом настояли представители Восточной правозащитной группы и журналисты.

Как отметил сам Лисянский, инцидент он воспринимает как угрозу и намек на то, чтобы перестать заниматься сбором и освещением информации с оккупированных частей РФ Луганской и Донецкой областей.



На машине оставили мертвого летучей мыши / Фото Павла Лисянского

Полный текст сообщению Павла Лисянского в фейсбуке:

РАЗБИЛИ СТИКЛО МОЕГО АВТОМОБИЛЯ.

️ Вчера, 7.09.2021 года, ночью было разбито стекло моей машины, колеса облиты какой-то неизвестной жидкостью, а на капоте оставили прикрепленную мертвую ЛЕТУЧУЮ МЫШЬ;

️ ИЗ машины ничего не украли, даже ничего не искали;

️ Это произошло, не на Донбассе. Я уехал с Донбасса по своим делам, и транзитом заночевал в Киевской области, чтобы затем отправиться в Одессу;

️ Воспринимаю это как угрозу и намек того, чтобы я перестал заниматься сбором и освещением информации с оккупированных частей РФ Луганской и Донецкой областей;

️ Я не хотел делать публичное сообщение, но коллектив Восточная Правозащитная группа и друзья журналисты настояли, чтобы я это обнародовал.

P.S. Мои враги "мельчают", раньше резали и стреляли в меня, а теперь дохлых мышей подбрасывают.